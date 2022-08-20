YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

20.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İçinde kimsenin olmadığı öğrenilen fabrika civarında, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan

Adana Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:52
Öğle
12:47
İkindi
16:30
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Paşa Eczanesi
Seyhan
Yaren Eczanesi
Seyhan
Tufan Güvel Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Çukurova Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Sadece dört saatte! Damarları sertleştirir, kalp krizini tetikler

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.