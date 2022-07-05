Arama çalışmaları sürerken, olay yerine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Gülbahçesi Mahallesi yakınında, kanala balık tutmak için giren bazı çocuklar, köprü altında çocuk cesediyle karşılaştı.

Sulama kanalında yapılan aramalarda çocuğa ulaşılamadı. Su akışının kesilmesinin ardından kanaldaki arama çalışmaları sonraki gün de devam etti.

Adana'da kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi bulundu

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