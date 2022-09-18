Alınan bilgiye göre, Kışla Caddesi'nde yol kenarında bulunan seyyar tabla üzerinde kavun ile karpuz satan Osman K'ye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

Adana'da otomobilin çarpıp kaçtığı seyyar satıcı ağır yaralandı

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