Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.
Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.
Yaralılar yapılan müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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