Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 S 0256 plakalı servis aracıyla 01 AKJ 727 plakalı otomobil Kıyıboyu Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Yaralanan 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı
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