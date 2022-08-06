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Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

06.08.2022 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 S 0256 plakalı servis aracıyla 01 AKJ 727 plakalı otomobil Kıyıboyu Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralanan 1'i bebek 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Adana'da servis aracıyla otomobil çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Seyhan yaralı

Adana Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Fikir Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Durdane Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
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