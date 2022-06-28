ADANA(AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle bazı seralar zarar gördü, bazı depo ve ambarların çatısı uçtu.
Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Öztürk, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Öztürk, "Hortumlar belirli noktalardan geçmiş. Bazı seraların plastik örtülerine, bazılarının ise demir aksamlarına zarar vermiş." dedi.
Bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
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