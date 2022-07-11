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Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

11.07.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana'da, 5 gün önce tarımsal sulamada kullanılan boruda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, 6 Temmuz'da yer altı su borusuna sıkışmış şekilde bulunan erkek cesedinin Alican Eren'e (26) ait olduğu belirlendi.

Eren'in cesedinin bulunmadan bir süre önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki gün su verilememesi üzerine sulama birliği görevlileri 6 Temmuz'da sorunu gidermek için çalışma başlatmıştı. Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki yer altı borularında tıkanıklık olduğunu belirleyen görevliler, yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaşmıştı.

Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

Adana'da su borusuna sıkışmış erkek cesedi bulundu

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