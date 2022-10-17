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  4. Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

17.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ekim'de 5 kişinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında aranan bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 6 şüpheliden H.Z. (41) ve M.A'nın (21) Suriye'de örgüt saflarında silahlı çatışmalara katıldıkları belirlendi. Zanlılardan M.S.H'nin ise örgütün propaganda videolarında "figüranlık" yaptığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Z, M.A ve M.S.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 zanlı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 7 zanlıdan 5'ini yakalamıştı.

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

Adana'da yakalanan 6 DEAŞ zanlısından 3'ü tutuklandı

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazartesi

Ziyapaşa Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Erkan Eczanesi
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Ömer Faruk Eczanesi
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