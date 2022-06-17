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Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

17.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki semt pazarında canlı tavuk ve civciv satan Mehmet Akbaş, kümesteki yumurtalardan çıkan civcivlerden birinin 4 ayaklı olduğunu fark etti. .

Akbaş, AA muhabirine, 25 yıldır bu işi yaptığını, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını anlattı.

İlk başta çok şaşırdığını belirten Akbaş, "Allah'ın işi, yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde can bulmuş, hayatını sürdürmeye çalışıyor. Kıymayacağım, inşallah büyütmeye çalışacağım." diye konuştu.

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

Adana'da yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı

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