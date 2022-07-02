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Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

02.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Karacasu Beldesi'nde bir otelde kampta bulunan Adana ekibi, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman yaptı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, çabukluk ve stretching çalışmalarıyla güç depoladı.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

Adanaspor, yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor

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Adanaspor Bolu spor toto 1.lig

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