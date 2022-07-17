İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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