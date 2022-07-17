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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

17.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

İmamağa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

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Adıyaman sopa taş yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:11
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

Zeynep Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Tekin Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Golbasi
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