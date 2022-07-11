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Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

11.07.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Ozan köyü Harmanlı beldesi yol ayrımında D.G. idaresindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 44 BE 683 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Adıyaman kaza yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

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Sabah
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İkindi
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Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Pazartesi

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Merkez
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Merkez
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