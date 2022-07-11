Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Ozan köyü Harmanlı beldesi yol ayrımında D.G. idaresindeki 44 ACU 343 plakalı otomobil ile D.Y. idaresindeki 44 BE 683 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz