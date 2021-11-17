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Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

17.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin raylardan geçmeye çalışan motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Adana seferini yapan D.K.Ş. idaresindeki E68040 sefer sayılı yük treni, Tecirli köyü yakınlarında raylardan geçmeye çalışan Hayrettin Tık Kıyak'ın (60) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Kazada, Kıyak hayatını kaybederken motosiklette bulunan Nizam Kurmaz ise ağır yaralandı.

Kurmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da yük treninin çarptığı motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Adıyaman

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