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  4. Adriana Lima'nın son halini görenler şaştı kaldı! "Sonunda özüne dönmüş"

Adriana Lima'nın son halini görenler şaştı kaldı! "Sonunda özüne dönmüş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 09:57
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Son yıllarda gerek aldığı kilolarla gerekse yüzündeki değişimle adından söz ettiren Adriana Lima, Los Angeles Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı. Lima'nın zayıflamış yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönem yüzü olduğu Victoria’s Secret'in en dikkat çeken isimlerinden olan Adriana Lima geçtiğimiz sene Açlık Oyunları isimli filminin galasına katılmıştı. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki değişimin Fransız askısı adlı bir işlem yaptırması nedeniyle oluştuğu iddia edilmişti.

Lima, estetik iddialarını yalanlayıp "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı ama takipçilerini pek de ikna edememişti.

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43 yaşındaki ünlü manken 4 Eylül'de Los Angeles, Kaliforniya'da "The Thicket" filminin dünya prömiyerine katıldı.

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RAT & BOA markalı beyaz bir takım Tercih eden Adriana Lima'ya eşi ve çocukları da eşlik etti.

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Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima zayıflamış yeni görünümüyle tekrar sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada Lima'nın yüzündeki dolguları erittiği de iddia edildi.

Bu görünümü Adriana Lima'ya pek çok yorum yapılmasına da sebep oldu. Sosyal medyada "Sonunda özüne dönmüş", "Estetiksiz hali çok iyi", "Taş gibi" yorumları yapıldı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı

Pınar Dilşeker

Pınar Dilşeker
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima
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