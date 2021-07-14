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Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

14.07.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, yolda yaralı halde buldukları köpeğe müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibi, ilçedeki çevre yolu üzerinde bir köpeğin yaralı halde yattığını gördü.

Ambulanstan inen sağlık ekibi, köpeğin ayağının kırık olduğunu tespit edince, köpeği, ambulansa alarak en yakın 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na götürdü.

Ekip, yaralı köpeğe burada karton ve tahta çubuktan atel yaptı.

Geceyi, istasyonda geçiren köpek, daha sonra tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu

Afyonkarahisar'da 112 ekibi, yaralı köpeğin yardımına koştu
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