YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

01.07.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Valilik, Belediye ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle Büyük Taarruz'un 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen "Baba Çocuk Kampı" başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezindeki Uluslararası Kamp Karavan Alanı'na "Baba Çocuk Kampı" etkinliğine katılmak için çeşitli illerden gelen misafirler çadırlarını kurdu

Bazı bazı baba ve çocuklar, etkinlik alanında sportif faaliyetler yaptı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. Yılında "Baba Çocuk Kampı"nın bugün heyecan ve keyifle başladığını söyledi.

Kampa, Türkiye'nin farklı illerinden misafirlerin geldiğini dile getiren Akülke şöyle konuştu:

"Bayburt, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Antalya ile Ankara'dan 500 civarında baba ve çocuk, bugün burada misafirimiz olacak. Kamp alanında baba ve çocuklar, birlikte kalacakları çadırlarını kuruyorlar. Uluslararası Kamp Karavan Alanı'mızın zaten altyapısı çok güzel. Kamp yapmak için müthiş bir alan. Çim ve sosyal donatıları harika."

- "Kocatepe'ye çıkacağız"

Akülke, yarın burada çocuklar babalarıyla sportif etkinliklerde yarışacağını ve çekişmeli anların yaşanacağını vurguladı.

Eğlence ve sportif etkinliklerin yanında kamp çerçevesinde gezilerin de yapılacağını aktaran Akülke, "Baba ve çocuklarımız yarın Frigya'da gezi yapacak. Pazar günü de final yarışlarıyla birlikte Büyük Taarruz'u anmak için Kocatepe'ye çıkacağız. Burada da şanlı Türk bayrağımızı hep birlikte açacağız. Organizasyonun düzenlenmesinden dolayı Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlik, gece kamp ateşinin yakılması ve eğitici müzikal tiyatro gösterisiyle devam edecek.

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Afyonkarahisar'da "Baba Çocuk Kampı" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar frigya kocatepe

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:30
Öğle
13:07
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:16
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.