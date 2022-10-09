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Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tırın hafif ticari araca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

D.Ç'nin kullandığı 03 ZA 876 plakalı tır, Emirdağ-Gömü kara yolu Güneysaray köyü yakınlarında Abdilkadir Çelik idaresindeki 03 HS 706 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden düştü.

Kazada, sürücü, Abdilkadir Çelik ve araçta yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdilkadir Çelik hayatını kaybetti.

Tır şoförü D.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da tırın arkadan çarptığı ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Emirdağ Tır kaza

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