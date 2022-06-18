YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

18.06.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı

Ankara'daki evinde dün vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 46 yaşındaki Şükrü Çağlar'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.

Çağlar için Keskin Hayriye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar'ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert'le ilgilendi.

Anne Elif Çağlar da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şükrü Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna Bakan Bozdağ da omuz verdi.

Çağlar'ın cenazesi, Keskin Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çağlar'ın ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Çağlar'ın dün saat 16.15 sıralarında ikametinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken görülmesi üzerine polise ihbarda bulunulmuş, yapılan kontrollerde Çağlar'ın öldüğü belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında ise Çağlar'ın ikametinde incelemeler yapıldığı, sonrasında Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma, Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

- Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:15
Sabah
05:10
Öğle
12:52
İkindi
16:49
Akşam
20:24
Yatsı
22:11
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

Pandemi sonrası yeni bir kronik hastalık ortaya çıktı

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.