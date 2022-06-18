Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar'ın cenazesi Kırıkkale'de defnedildi

Ankara'daki evinde dün vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, 46 yaşındaki Şükrü Çağlar'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verildi.

Çağlar için Keskin Hayriye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Kadir Çağlar ve diğer aile fertlerine başsağlığı dileğinde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çağlar'ın çocukları Fatih Kağan ve Kadir Mert'le ilgilendi.

Anne Elif Çağlar da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şükrü Çağlar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna Bakan Bozdağ da omuz verdi.

Çağlar'ın cenazesi, Keskin Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çağlar'ın ailesi ve yakınları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, hakim ve savcılar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Çağlar'ın dün saat 16.15 sıralarında ikametinde yakınları tarafından hareketsiz yatarken görülmesi üzerine polise ihbarda bulunulmuş, yapılan kontrollerde Çağlar'ın öldüğü belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında ise Çağlar'ın ikametinde incelemeler yapıldığı, sonrasında Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma, Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.