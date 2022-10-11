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Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

11.10.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da, atıl alanlarda buğday yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla bin 60 çiftçiye yüzde 50 hibeyle 530 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ağrı İl Özel İdaresi kaynaklarıyla finanse edilen, yüzde 50 hibeli yüzde 50 de çiftçi katkılı "Atıl Alanlarda Buğday Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında TRT Park Alanı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, bin 60 çiftçiye toplam 530 ton buğday tohumu verildi.

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, tarımsal alandaki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye teşekkür etti.

Pandemi döneminde dünyanın birçok yerinde gıda sıkıntısı yaşandığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu süreci en rahat atlatan ülkelerden olduğunu belirten Varol, şöyle konuştu:

"Biz, merkezi hükümetin verdiği desteklerin yanında İl Özel İdaremizin kaynaklarını da tarımsal alana kazandırmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar bu şekilde birçok proje hayata geçirdik. Bugün de İl Özel İdaremizin Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği halinde 8 milyon liralık bütçeyle bin 60 çiftçimize 530 ton tohumun dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız, atıl alan bırakmamak, bir metrekare toprağı bile boş bırakmamak. Yaklaşık 2 yıllık süreçte İl Özel İdaresi kaynaklarından tarım ve hayvancılığa harcadığımız para 120 milyon lirayı geçmiştir."

Varol, kentte hayvancılığı ve tarımı geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatarak, bu tarımsal ürünlerde büyük verim elde ettiklerini söyledi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise tekstil ve sanayinin yanında çiftçilik ile hayvancılığı büyütmeleri gerektiğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Engin'in de konuşma yaptığı programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, il protokolü ve çiftçiler katıldı.

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Ağrı'da atıl alanların ekilmesi için bin 60 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

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