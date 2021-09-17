YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

17.09.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı Valisi Osman Varol, şehit Piyade Teğmen Harun Aslan için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde bir üs bölgesine geçen yıl terör örgütü PKK mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Teğmen Aslan'ın şehadete ermesinin yıl dönümünde Tezeren köyünde mevlit programı düzenlendi.

Mevlit okumasıyla başlayan programda şehitler için dua edildi.

Şehidin babası Fuat Aslan, programa katılan Vali Varol'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Vali Varol ise Aslan'a Türk bayrağı hediye eti.

Aileyle sohbet eden Varol, kamuda göreve başlayan şehidin kız kardeşine yeni işinin "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen katıldı.

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı

Ağrı'da şehit Teğmen Harun Aslan, mevlit programıyla anıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
şehit Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Eylül Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:44
Öğle
12:07
İkindi
15:37
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Fatih Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Mevlana kentinden İzmir'deki "semazen" temalı "belden üstü çıplak dans" gösterisine tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Tandıra düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan kadın tedavi altına alındı

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Meslek liseleri ve halk eğitimi merkezlerinde iş ve finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.