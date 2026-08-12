Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için iddialı tahmin! Şimdiden açıkladı...

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı toplamda 3-0 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken Ahmet Çakar yeni sezon için dikkat çeken bir tahminde bulundu.
F.Bahçe'nin ilk maçın skor avantajı ile telaşsız, kendinden emin ve sabırlı oyunu tercih etmesi tur maçlarında doğru oyun planı ve doğru strateji. S.Graz, inançsız ve düşük oyun temposu ile F.Bahçe'yi hiç zorlayamadı. Kadro ve oyun kalitelerine baktığımızda ise iki takım arasında büyük fark var. Kante çıkana kadar sahanın en iyisiydi. Hatalı paslarını bile gitti bastı yine aldı, hatasını kapattı. Boş alanları görünce bu maç Kerem'in maçı olur dedik ama son vuruş becerisi ve final pas kalitesi istenilen seviyede olmayınca nafile! [SABAH]
Asensio ve Greenwood fizik açıdan hiç iyi değillerdi. Defans bloğu kusursuz oynadı, bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Guendouzi ve Ake idi… Talisca, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor. Geçen sezona göre de daha güçlü. İsmail Kartal'ın play-off'ta çok dikkatli olması lazım. S.Graz karşısında iki maçta da çıkardığı ilk 11, Şampiyonlar Ligi biletini almak için kesinlikle doğru değil. Herhalde bunun analizini yapacaktır. [SABAH]
F.Bahçe turu problemsiz geçti. İyi oynadılar mı? Hayır! Fakat şunu söyleyeyim, bu tür maçlarda kötü oynarken bile pozisyon vermemek çok önemli. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; bu sezon Süper Lig'in en az gol yiyen takımı F.Bahçe olacak. Takım savunması çok iyi. Özellikle Kante ve Guendouzi rakip hücumlarda çok iyiler. Ake ve Skriniar ikilisi de tam bir adaptasyon içinde. Bence F.Bahçe'nin yumuşak karnı, sağ bek Semedo! Yine dün geceye baktığımızda Asensio ve Greenwood asla hazır değil! Sebebi nedir bilmiyorum. Belki de fizik güç için zamana ihtiyaçları var. [SABAH]
Şampiyonlar Ligi’ne 2 maç kaldı. Çok zorlu olacak. Bu kez Graz maçlarında cömertçe harcadığımız pozisyonları daha dikkatli kullanmamız gerekecek. Bu arada Greenwood biraz daha takıma alışmış olacak. Arı gibi çalışkan Kante de ağırlığını hissettirecek. Ake ve Skriniar birbirine daha çok alışacak. [MİLLİYET]
Sturm Graz, asla Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Sarı-lacivertliler son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa ilk yarıda aradığı golü de bulabilirdi. 2. yarıya baktığımızda da çok iyi bir oyun seyredemediğimizi söyleyebilirim. Talisca sezona çok yüksek perdeden girdi. Lukaku geliyor, Vedat Muriç de çok önemli bir isim. Ancak Talisca'nın formayı öyle kolay vereceğini düşünmüyorum. Ancak sonuç olarak Graz gibi genç ve hızlı oyunculardan oluşan ve temposu yüksek bir takımı 2 maçta da mağlup edip play-off turuna yükselmek önemli. Ama bu oyun Lyon'a yeterli mi, işte bu merak konusu. Başta Asensio ve Greenwood olmak üzere hücumdaki kilit isimlerin fiziksel kalitesini biraz daha yukarı çekmesi gerekiyor. [TAKVİM]
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