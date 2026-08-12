Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz aşk yaşıyor! Olay aşk karesi

Sevdiğim Sensin dizisinin başrol oyuncusu Helin Kandemir, özel hayatı ve kariyeriyle magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Aşk hayatı da merak edilen oyuncu son olarak bir dargın bir barışık aşk yaşadığı iş insanı sevgilisi Celal Can Algül’den ayrılmıştı.

Bir süredir kalbi boş olan ünlü oyuncudan sürpriz bir paylaşım geldi. 22 yaşındaki Kandemir, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz yeni bir aşka yelken açtığını resmen ilan etti.

Ünlü isim, sevgilisi Dorukhan Toköz ile birlikte yer aldığı kareyi Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Aşk paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı ve konuşuldu. Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ü görenler "Çok yakışmışlar", "Bayıldım", "Güzel çift" yorumlarında bulundu.