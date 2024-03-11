Ahmet Çakar'ın Mert Hakan Yandaş yorumu gündemi belirledi! ''TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kayırıyor''

Trendyol Süper Lig ’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü müsabakayı Mert Hakan Yandaş , Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 kazanarak puanını 76’ya yükseltti.

"İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..."

"HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY, ÇOK İMTİYAZLILAR"