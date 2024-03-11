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Ahmet Çakar'ın Mert Hakan Yandaş yorumu gündemi belirledi! ''TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kayırıyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 09:21
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Pendikspor’u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu maça dair ilginç bir iddiada bulunarak sosyal medyada yine gündeme oturmayı başardı.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü müsabakayı Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin golleriyle 4-1 kazanarak puanını 76’ya yükseltti.

Canlı Skor

"PENDİKSPOR'DAN ALIP FENERBAHÇE'YE VERDİ"

"PENDİKSPOR'DAN ALIP FENERBAHÇE'YE VERDİ"

"İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..."

"HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY, ÇOK İMTİYAZLILAR"

"HEM FENERBAHÇE HEM DE GALATASARAY, ÇOK İMTİYAZLILAR"

"Dün gece net olarak şunu anladım ki hem Fenerbahçe hem de Galatasaray, çok imtiyazlılar."

"FENERBAHÇE ANTİPATİKLİĞİ VAR!”

"FENERBAHÇE ANTİPATİKLİĞİ VAR!”

“TFF'de belirli oranda Fenerbahçe antipatikliği var!”

"DİĞER TAKIMLAR FİGÜRAN"

"DİĞER TAKIMLAR FİGÜRAN"

"Diğer mütevazı Anadolu takımları tam bir figüran."

"KÜFÜR EDİLDİ, HAKEMLER YALAYIP YUTTU"

"KÜFÜR EDİLDİ, HAKEMLER YALAYIP YUTTU"

"Galatasaray-Antalyaspor maçında yan hakemin suratına küfür edildi, hakemler yalayıp yuttu."

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