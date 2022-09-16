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Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

16.09.2022 03:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

MANİSA (AA) - Şarkıcı Ahmet Şafak, Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahne aldı.

Kula Belediyesi tarafından düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Şafak, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Canlı performansıyla yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan şarkıcıya konser sırasında seyirciler de eşlik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay konserde yaptığı konuşmada, "Çok kıymetli bestekarımız, sanatçımız, şairimiz, yazarımız, entelektüel aydınımız Ahmet Şafak beyi burada misafir etmekten, onun bizim gönlümüze hitap eden güzide şarkılarıyla ruhumuzu arındırmaktan dolayı çok bahtiyarız. Kula'ya hoş geldiniz diyorum. Ama bu konserlerimiz on yılda bir olmasın, her yıl olsun." diye konuştu.

Konserin sonunda Akçay, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve MHP İl Başkanı Murat Öner, Şafak'a hediye takdim etti.

Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa'da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

Ahmet Şafak Manisa’da konser verdi

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Manisa Kula Erkan Akçay Ahmet Şafak konser

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