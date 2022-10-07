YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu:

07.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler." dedi.

Çelik, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde partisinin "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Gençliğin sadece yaştan ve sayılardan ibaret olmadığını söyleyen Çelik, "Önemli olan gençliğin sahip olduğu duruştur. O da zorlukları gördüğü zaman yılmamak, engelleri gördüğü zaman korkmamak. Bu açıdan bakıldığında AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Çelik, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" kampanyasının siyasi hayatlarının en önemli kampanyalarından biri olduğunu dile getirerek, "2023 yılında seçim gerçekleştireceğiz. Göz bebeğimiz olan Cumhuriyet'imiz yüzüncü yaşına basacak. Cumhuriyet yaş aldıkça gençleşiyor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbalimizi gençlere emanet etti. Tabii ki Cumhuriyet, Türkiye'de yaşayan herkesin ortak değeridir, hepimizin ortak geleceğini temsil ediyor ama Cumhuriyet en çok gençlerindir, en çok gençliğe aittir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 20 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırladığını vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yapılan çalışmalar, insanımızın hayatını iyileştirmek, Türkiye'yi geçmişteki yüklerinden kurtarmak, aynı zamanda da Türkiye'yi büyük bir yüzyıla hazırlamak içindi. Demokrasiyle, reformlarla, özgürlüklerle, vesayetle mücadeleyle, büyük bir öz güven inşasıyla ortaya çıkan bu siyasi tablo en sonunda 2023'e erişti." dedi.

Çelik, muhalefetin, "Demokrasi getireceğiz, Türkiye'yi şöyle büyüteceğiz" şeklinde beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaten gerçekleştirdiği şeyleri gerçekleştirecekmiş gibi konuşuyorlar. Olan bitenden haberleri yok." diye konuştu.

Muhalefetin en çok gençleri kandırmaya çalıştığını ancak gençlerin her seferinde istikrardan, Türkiye'nin büyümesinden ve eser siyasetinden yana tavır koyarak muhalefete gerekli dersi verdiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler. Cumhurbaşkanı'mız, Yunanistan'a karşı 'Mavi Vatan konusunda taviz vermeyiz. Sakın bir yanlış yapmayın.' diyor. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine sahip çıkıyor. Bunlar hemen Yunanistan'ın tezini destekleyen bir tavır ortaya koyuyorlar. 'Mavi Vatan demek Türkiye'yi dünyada zor duruma düşürür.' diyorlar. Türkiye'nin karşısında kim varsa ona destek vermeye kalkıyorlar. Bunların pusulası yok. Bunların bir istikameti yok. Bunların işi, pusulayı bozmaktan ibaret. Geçmişte bize bu SİHA'ları, İHA'ları yaptırmadılar. Çanakkale Köprüsü gibi bu büyük eserleri engellediler."

Çelik, "Altılı masanın başardığı tek şey var, o da masayı dağıtmayı çok iyi biliyorlar. Sürekli olarak masayı dağıtıyorlar. Biz AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak adayımızı açıkladık. 6'lı masada ise bir türlü açıklayamıyorlar. Bence seçimden sonra adaylarını açıklayacaklar. Seçimden sonra duyacağız adaylarının kim olacağını." dedi.

Öte yandan, program alanına gelişi sırasında gençler tarafından meşalelerle karşılanan Çelik, alandaki bir mısır arabasından gençlere patlamış mısır dağıttı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu:

- "2023, gençlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan statükocu siyasetçilere vereceği en önemli ders olarak tarihe geçecek. Bunlar artık siyaset sahnesinden tamamen silinecekler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, gençlerle buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
07:01
Öğle
12:57
İkindi
16:08
Akşam
18:43
Yatsı
20:02
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.