Bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Zengin ardından AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Siyasette Kadın Buluşması"na konuşmacı olarak katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti

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