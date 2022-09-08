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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

08.09.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafına ziyarette bulundu.

Yıldırım, Dokuma Park'taki Antalya Bilim Merkezi'nde STK temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Akdeniz Sanayi Sitesi'ne geçerek buradaki esnaflarla bir araya geldi.

İş yerlerini gezen Yıldırım, esnaflarla sohbet etti.

Yıldırım'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

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Anahtar Kelimeler:
Esnaf ziyaret

Antalya Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:24
Yatsı
20:40
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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