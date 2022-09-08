Yıldırım'a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, İbrahim Aydın ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Antalya'da sanayi esnafını ziyaret etti

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