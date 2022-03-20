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'Akademi Türkiye'nin yıldızı Pınar Aydın suskunluğunu bozdu! "Yol gösterenim yoktu, vazgeçtim"

20.03.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Akademi Türkiye' yarışmasıyla büyük bir şöhret yakalayan Pınar Aydın'ın artık gözlerden uzak bir yaşamı var. Yarışma sonrasında müzik dünyasında tutunamayan Aydın, "Benim şansım iyi gitmedi. Yol gösterenim yoktu. Doğru kişilerle, doğru işler yapamadım. Sonunda da vazgeçtim." dedi.

2000'lerin ilk yıllarına damga vuran 'Popstar' yarışmasının büyük ilgi görmesinden sonra televizyon izleyicileri 'Akademi Türkiye' ile tanıştı. 2007'de hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun birinci, Tolga Futacı'nın ikinci olduğu müzik yarışmasında, sesi ve güzelliği kadar sıra dışı tarzıyla dikkatleri çeken Pınar Aydın ise üçüncü seçildi.

Müziğe olan tutkusunu her defasında dile getirse de Aydın'ın bu serüveni uzun soluklu olmadı. Müzik dünyasında aradığını bulamasa da 'Akademi Türkiye'deki başarısı onu oyunculuğa sürükledi. 'Arka Sokaklar', 'Akasya Durağı' ve 'Bizim Okul' gibi pek çok dizide yer aldı. Pınar Aydın, şimdilerde ise eşi ve iki çocuğuyla Giresun'da sakin bir yaşam sürüyor. Bir dönemin ünlü ismi ile hem geçmişi hem de bugünlerini Habertürk'ten Aytekin Teker'le konuştu.

GİRESUN'DA GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR! DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

'Akademi Türkiye' ile hayatımıza girdiniz. Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

'Akademi Türkiye' ile hayatımıza girdiniz. Şimdilerde neler yapıyorsunuz?
Evli ve iki çocuk annesiyim. Eşim (Harun Ovalıoğlu) eski profesyonel kaleci. Beraber BFKA'yı (Bireysel Futbol Kaleci Akademisi) kurduk. Eşim eski takım arkadaşı İsmail Güney ile birlikte geleceğin kalecilerini yetiştiriyor, ben ise BFKA'nın sosyal medyasını yönetiyorum. Bunun dışında bireysel olarak e-ticaretle uğraşıyorum. Yurtdışı pazarında ilerlemeye çalışıyorum. Evde çalışmak benim için daha rahat oluyor. Çünkü çocuklarım Ayaz 6 yaşında, Berk ise 2 yaşında.

Giresun'a yerleşmişsiniz...

Giresun'a yerleşmişsiniz...
Eşim zaten Giresunlu. Yazları tatile geliyorduk. Benim baba tarafım Karadenizli ama Giresun'u daha önce görmemiştim.. Karadenizi eşimle beraber öğrenmiş oldum aslında. Gelip gittikçe de yerleşmeye karar verdik. Aslında ben istedim diyebilirim.

Büyük bir şehrin ardından Giresun'da yaşamak nasıl?

Büyük bir şehrin ardından Giresun'da yaşamak nasıl?
İstanbul'un yoğunluğundan sonra sakinlik iyi gelmişti başlarda ama zaman zaman aramıyor değilim. Burası çok güzel ama İstanbul'daki olanaklara sahip değiliz. Yazları keyifli, tatil aramazsınız ama kışları zaman geçirecek alternatifler pek yok.

Eşinizle nasıl tanıştınız?

Eşinizle nasıl tanıştınız?
Eşim benim oturduğum siteye taşınmıştı. O dönemlerde vaktimin çoğunu spor salonunda geçiriyordum. Eşim de oyunculuk deneyimi yaşadı ve tanışmaya bahane olmuştu. Arkadaşlığımız da öyle başladı. (Gülüyor) Beraberliğimiz kısa bir süre sonra da evliliğe dönüştü. 2015'te hayatlarımızı birleştirdik.

Akademi Türkiye'ye katılma süreciniz nasıl gelişti?

Akademi Türkiye'ye katılma süreciniz nasıl gelişti?
O dönemde Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiydim. Rahmetli annem benim müziğe olan tutkumdan dolayı yarışmaya katılmamı teklif etti. Ben de hemen atladım. (Gülüyor) Birçok elemeyi geçtim ve 'Akademi Türkiye' evine girmeye hak kazandım.
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