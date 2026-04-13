Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk ipleri eline alıyor. Takım içindeki huzuru yeniden yaratmak için yönetimle görüşen tecrübeli çalıştırıcı tam yetki istedi.

ALARM KODU: DİSİPLİN

Takım içindeki rehaveti dağıtmak için yeni kurallar koymaya hazırlanan Okan Buruk, kadroya giremeyen oyunculardan da disiplinli olmalarını isteyecek. Kemerburgaz'da yarından itibaren ipleri yeniden eline alması beklenen Okan Buruk'un birçok radikal karar alacağı öğrenildi.

KADRO DIŞI KARARI BİLE MASADA!

Okan Buruk'un son çare olarak istediği seviyeye gelemeyen oyuncuları kadro dışı bırakacağı öğrenildi. Şimdiden gözüne 1-2 oyuncuyu kestiren Okan Buruk'un şampiyonluk yolunda kararlı adımlar atacağı ve yönetimden de bu konuda destek aldığı gelen haberler arasında.