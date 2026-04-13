SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Süper Lig'de kötü gidişe devam eden Galatasaray'da olağanüstü hal ilan edildi. Sarı-kırmızılı yönetim ile görüşme yapan Okan Buruk, tüm ipleri eline almak istiyor.

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada
Emre Şen

Son 3 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk ipleri eline alıyor. Takım içindeki huzuru yeniden yaratmak için yönetimle görüşen tecrübeli çalıştırıcı tam yetki istedi.

ALARM KODU: DİSİPLİN

Galatasaray da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada 1

Takım içindeki rehaveti dağıtmak için yeni kurallar koymaya hazırlanan Okan Buruk, kadroya giremeyen oyunculardan da disiplinli olmalarını isteyecek. Kemerburgaz'da yarından itibaren ipleri yeniden eline alması beklenen Okan Buruk'un birçok radikal karar alacağı öğrenildi.

KADRO DIŞI KARARI BİLE MASADA!

Galatasaray da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada 2

Okan Buruk'un son çare olarak istediği seviyeye gelemeyen oyuncuları kadro dışı bırakacağı öğrenildi. Şimdiden gözüne 1-2 oyuncuyu kestiren Okan Buruk'un şampiyonluk yolunda kararlı adımlar atacağı ve yönetimden de bu konuda destek aldığı gelen haberler arasında.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.