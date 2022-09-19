Arazöz, itfaiye ve ilk müdahale araçlarıyla yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

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