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Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

19.09.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Cikcilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazöz, itfaiye ve ilk müdahale araçlarıyla yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Alanya'da çıkan orman yangını söndürüldü

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antalya Alanya orman yangını

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