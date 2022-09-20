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Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

20.09.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslardan toplanan çöpler yamaç paraşütüyle sahile indirildi

Alanya'da, Dünya Temizlik Günü kapsamında Toros Dağları'nda toplanan atıklar, yamaç paraşütüyle sahile getirildi.

Alanya Belediyesi öncülüğünde mavi bayraklı oteller, 'eko okul projesi' kapsamında yer alan okulların öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla, Toros Dağları'ndaki Hıdırellez mevkisinde temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında toplanan poşet, şişe, hurda parçalar ve plastik atıklar, Hıdırellez mevkisindeki alanda yamaç paraşütü pilotlarıyla, havadan Kleopatra Plajı'na getirildi. Çöpler buradan da atık toplama kutularına atıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, atık yönetimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi ve farkındalık oluşturmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımın yoğun olduğunu ifade eden Yenialp, "Alanya Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyor ve temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Tüm katılımcılara ve bu önemli organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

- Toroslardan toplanan çöpler yamaç paraşütüyle sahile indirildi

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

Alanya'da Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği

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