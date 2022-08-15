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Alanyaspor, Arsenal'den kaleci Runarsson'u bir yıllığına kiraladı:

15.08.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler"

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in 27 yaşındaki kalecisi Runar Alex Runarsson'u 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Arsenal takımından Alex Runarsson ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kendisi aynı zamanda İzlanda milli takımının da kalecisi. Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız bir kaleci. Transfer görüşmeleri bayadır sürüyordu. Nihayet sonlandırdık. Takımımızda iyi işler yapacağına inanıyoruz." dedi.

İzlandalı milli kaleci Runar Alex Runarsson ise Alanya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Runarsson, sıcak bir karşılamayla karşılaştığını belirterek, "Herkes çok iyiydi. Takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım Alanyaspor için faydalı bir sezon geçiririm." diye konuştu.

Türkiye Süper Lig'in Avrupa'da herkes tarafından bilinen bir lig olduğunu anlatan Runarsson, şöyle devam etti:

"Çok heyecanlı ve fantastik bir lig. Türkiye milli takımı da öyle. Bir kaç kez karşılaştık. Bugünden itibaren Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler. Bizler onlar için sahada elimizden gelenin en iyisin yapıp Alanyaspor için faydalı sonuçlar almaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu ve Runarsson sözleşmeyi imzaladı.

Alanyaspor, Arsenal'den kaleci Runarsson'u bir yıllığına kiraladı:

- "Taraftarlarımıza çok net bir mesajım var. Sadece bizi desteklesinler"

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, Arsenal'den Runarsson'u bir yıllığına kiraladı

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor arsenal

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