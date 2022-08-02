Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştiren Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.
Alanyaspor, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
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