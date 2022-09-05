YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

05.09.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve taktik çalışmalarının ardından dar alan oyunları oynayan futbolcular, gruplar halinde çift kale maçla idmanı tamamlandı.

Alanyaspor, yarın yapacağı çift idmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig MKE Ankaragücü

Antalya Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:24
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:28
Yatsı
20:45
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Böylesi ancak filmlerde olur! Resmen öldü ama...

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Emzirme pozu olay oldu! Göğsünü tamamen açıp meydan okudu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.