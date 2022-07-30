Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (2)

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındaki incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları kınıyorum." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç, yaptığı konuşmada Dinamo Kiev maçında yaşanan "Putin" sloganı olayına değindi. Olayın 20 saniyelik olduğunu belirten Koç, şunları söyledi:

"İkinci golü yedik bir şey olmadı. Elendik böyle tezahürat olmadı. Birinci golde oldu. Bana göre yakışıksız, gereksiz bir tezahürattı. Fenerbahçe kimliğinden, değerlerinden, duruşundan çok uzak bir tezahürattı ama ne yapalım, insanların ağzına fermuar mı kapacağız? Maçtan önce UEFA'ya 'ne söyleyeceğiz' mi diyeceğiz? Niye oldu o tepki? Maçtan önce Türkiye'de bir takımda eskiden top oynayan bir kalecinin eski kulübünün işaretini yaparak tribünleri germesiyle başladı. Yedek kulübesinden fırlayarak öyle hareketler yaptı ki bununla beraber golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var ama yine de yakışmadı bize bu söylemler. Lucescu’ya teşekkür etmek istiyorum kendisi yanına çağırıp bağırdı oyuncuya. Söz açılmışken, yine eksik bilgiyle Lucescu tezahüratı protesto etmek için toplantıya katılmadı deniliyor.”

Rakip takım teknik direktörü Lucescu'nun, ''protesto için basın toplantısına katılmadığı'' iddiasının gerçeği yansıtmadığını anlatan Koç, bu konuyu araştıran yönetim kurulu üyelerinden Can Gebetaş'a söz verdi. Gebetaş da "Rakip takımın medya sorumlusu 15 dakikalık işi olduğu için ilk önce Jorge Jesus'un toplantı yapmasını talep etti. Biz, 'misafirsiniz, önce siz toplantıya girin' dememize rağmen bizim girmemizi istediler. Hoca söylenenden erken gelince ve bizim toplantı da 15 dakikadan uzun sürünce, 'bizim uçağımız kalkmak üzere' denildi ve hareket etti." ifadelerini kullandı.

- "Fenerbahçe, savaş sempatizanı gibi sunarak analizler yapmaya çalışanlara ağır gelir"

Bir anlık bir öfkeyle bile olsa bu tezahüratın yapılmasını gereksiz bulduğunu dile getiren Ali Koç, şöyle devam etti:

"Ama 115 yıllık şanlı tarihiyle büyük Fenerbahçe camiasını, bir kısım taraftarın anlık öfkesi ama haksız söylemiyle yaftalamaya çalışmak, sporun ne olduğunu bilmeyenleri, binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındaki incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları da kınıyorum. Uykumu kaçıran konu bu, kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Türkiye'nin de Fenerbahçe'nin de işgalle, savaşla ilgili duruşu nettir. Nedir o duruş; biz kimsenin yanında değiliz. Savaşa karşıyız, insanlığın yanındayız. Bizim duruşumuz bu kadar nettir. Biz de Ukraynalı sporcu da var Rus sporcu da var. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Kurulduğundan beri toplumu ilgilendiren her konuda reaksiyon vermiş, herkesin kafasını kuma gömdüğü zamanda bile susmamıştır. Savaş sempatizanı gibi sunarak analizler yapmaya çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir, bunu da kafanızın bir yerine yazın."

Öfkeli olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Daha henüz kimse Rusya işgaline sesini çıkarmamışken tüm spor camiasında ilk tepkiyi veren Fenerbahçe Kulübü'dür bu ülkede. Bizi Shatkar Donetsk takımına sorun. 'Barış için futbol' diyerek geliri Ukrayna ile paylaşılan hatta hepsi verilen bir maç yaptık. 15 gün boyunca maçtan önce biz ağırladık o takımı. Güzel bir maç oldu. Hal böyleyken 20 saniyelik tezahüratı organize işmiş gibi bizi lekelemeye çalışanları şiddetle reddediyorum ve bu durumdan kendine vazife çıkaran Ukrayna Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı olsun, burada huzurunuzda kınıyorum. Sayın Büyükelçi, yönetim kurulu üyelerimizden biriyle temasa geçmiş bu konuda 'çok da kafanıza takmayın' demiştir. Ama görünürde farklı duruş sergilemişlerdir ve son derece yakışıksız laflar etmişlerdir. Belki bir Ukrayna takımıyla yine oynayabiliriz, turu geçelim de." şeklinde konuştu.

- "UEFA çite standart uygulamamalı"

Avrupa'daki maçlarda garip paçavralar, simgeler açıldığını bildiğini ama bunu bütün ülkeye mal etmenin, her vatandaşı sorumlu tutmanın mümkün olmadığını kaydeden Koç, "İnanın orada açılan pankartlar, oradaki ırkçılık bununla mukayese bile kabul etmez. Yazık gerçekten. Dost bildiğimiz bir yerin bize ithamlar etmesini ben kabul edemem. UEFA çite standart uygulamamalı. Sporla siyaset iç içe girmemeli. Spor tarih boyunca barış için yüzlerce örnek var. Burada da spor bu işgal dışında tutulmalıydı." ifadesini kullandı.

Kuzey ve Güney Kore kadın buz hokeyi takımlarının bile beraber kış olimpiyatlarına katıldığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Spor siyaset üstündedir, barış için kullanılıyor. Ama siz gelip bu şekilde davranırsanız bu ithamlara maruz kalmış bir kulüp başkanı olarak ben de sormak zorundayım; UEFA mı karar verecek tribünde ne tezahürat yapılacağına? Orada yapılan tezahüratlarda ismi geçen kişiye küfür etsek madalya mı verecektiniz? Ya da Almanya, İngiltere lehine tezahürat yapsak siyasi olmayacak mıydı?

Şırnak'ta yaşanan terör saldırısı sebebiyle milli takım siyah kol bandı takmak istedi, izin vermedi UEFA. Afganistan'da bir asker kaybı için izin verdi bir maçta. Asker selamı olayı vardı Başakşehir'de. Hemen üstümüze çöktüler. Bir sürü mücadele sonunda iş nerelere getirildi, para cezasıyla konu kapatıldı. Aynı konuyla ilgili Atletico Madrid maçında asker selamını Melih'e koşan Dybala yaptı ama disiplin soruşturması olmadı. Siz kendinizi siyasete soktunuz. Sokarsanız size şunu sorarlar, 95'de 8 bin genç Müslüman erkek Srebrenitsa'da katledildi, o zaman bir şey uyguladınız mı? En büyük olay olarak tarihe geçti. Ben bunu soruyorum, ülke adı vermiyorum, bir şey yaptınız mı sportif anlamda?

Fenerbahçe olarak son derece rahatsızız. Çifte standardın rahatsız edici olduğunu düşünüyoruz, hiçbir taraf değiliz. Savaşta her iki ülkeden de sporcumuz mevcuttu. Biz savaşa karşıyız. Bizi değerlendirirken bu şekilde değerlendirin lütfen UEFA yetkilileri."

- "Öyle bir savunma hazırladık ki çağrılmadan yollayacağız"

UEFA'da ne tür bir ceza geleceğini bilmediğini ifade eden Ali Koç, "Ama ışık hızıyla, sorgulamadan adım atması, tamamen medyadan çıkan haberlerdendir. Öyle bir savunma hazırladık ki çağrılmadan yollayacağız. Yaşananların hepsi net ve sabit. 20 saniye oluyor, niye olduğu ortada. Haklı bir tepki, haksız bir söylem. Türkiye'ye mal etmek kabul edilemez. Büyükelçi ve Dışişleri Sözcüsünün söylemleri kesinlikle kabul edilemez." diye konuştu.

- Umutlu olma çağrısı

Ali Koç yeni sezonda beklentisiyle ilgili de taraftarlara umutlu olma çağrısında bulunarak, "Mutlu olacaksınız, hazır olun, çünkü güzel şeyler göreceksiniz. Hiç büyük konuşmuyorum. 4 senedir bu sene hissettiklerimi başka sene hissetmedim. Bize inanın ve destekleyin. Sizden rica ediyorum özellikle en küçük tökezlemede üstümüze çil gibi gelenlere müsaade etmeyin, sezon sonunda her şeyin hesabını sorarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

"Etrafı sarı-laciverte boyamaya hazır olun" da diyen Koç, sözlerini, "Bu sefer bizim olacak, bu yıl bizim yılımız olacak. 100. yılda başarı Fenerbahçe'ye yakışır. Allah yolumuzu açık etsin." ifadesiyle noktaladı.

(Bitti)