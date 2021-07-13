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Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

13.07.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesinde gemi sökümü sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçi Yılmaz Demir'in cenazesi toprağa verildi.

Demir'in İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi Aliağa Çarşı Camisi'ne getirildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Demir'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Aliağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Demir'in yakınları, Aliağa Belediye Başkanı Serdar Acar ve iş arkadaşları katıldı.

Öte yandan, patlamada yaralanan Oğuz Taşkın'ın Bozyaka Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Patlamaya ilişkin, iki işçinin geminin karaya çıkarılması için kıç bölümüne dolan suyu boşaltmada kullanılan tahliye pompalarını çalıştırmak için dümen dairesine girdikleri, bu sırada pompadan çıkan gaz sebebiyle tepkime geliştiği ve patlamanın yaşandığı öne sürüldü. Patlama sırasında Taşkın'ın kendisini güverteye attığı ve 'Yılmaz abi aşağıda' diye bağırdığı öğrenildi.

Patlamayla ilgili Metaş Gemi Söküm AŞ'den yapılan açıklamada, olayın sökümü yapılan gemide dün saat 16.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sökülmek üzere tesisimizde bulunan gemide henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlama neticesinde bir işçi hayatını kaybederken bir işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam iş birliği içinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanlarında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır."

- Olay

Dün Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesinde gemi sökümü sırasında meydana gelen iş kazasında Yılmaz Demir (55) hayatını kaybetmiş, Oğuz Taşkın yaralanmıştı.

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki kazada hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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