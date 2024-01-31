Alınan kötü sonuçlar sonrası Yunanistan'da Fatih Terim'e demediklerini bırakmadılar! "Onu bir ayda tanıdık, kendini kaybetti..."

KOSTA KOFINAS (TA NEA):

"Fatih Terim'im madalyonunun iki yüzünü de görmek bir ay sürdü. Artı tarafta şampiyonluğu kazanmaya olan inancı var. Buraya oyuncuları için övgü dolu sözler de eklenebilir. Olumsuz taraf ise, oyuncuların bilmedikleri pozisyonlarda kullanılmasını getiren yeni teknik adamlık denemelerini ekleyelim. Terim, herkesin beklentisini karşılayabilecek mi? Panathinaikos için kupada Atromitos ile oynanacak rövanş maçı ve gelecek hafta Olympiakos ile oynanacak derbi var. Terim derbileri kazanmıyordu ama kaybetmiyordu da. Derbide PAOK karşısında dağıldı."