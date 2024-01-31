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  4. Alınan kötü sonuçlar sonrası Yunanistan'da Fatih Terim'e demediklerini bırakmadılar! "Onu bir ayda tanıdık, kendini kaybetti..."

Alınan kötü sonuçlar sonrası Yunanistan'da Fatih Terim'e demediklerini bırakmadılar! "Onu bir ayda tanıdık, kendini kaybetti..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos önce kupada Atromitos'a sonra ligde lider PAOK'a aynı skorla mağlup olmasının ardından deneyimli teknik adam Yunanistan'da eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte detaylar...

Yeşil sahalardan uzun süre ayrı kalan Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşarak sahalara geri dönmüş ve kariyerinde yeni bir adım atmıştı. Yunanistan Ligi'ne galibiyetlerle başlayan Terim, ilk iki maçından 3 puanla ayrılırken Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında ezeli rakibi Olimpiakos'u konuk etmiş ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Canlı Skor

LİGDE İLK KAYIP 

LİGDE İLK KAYIP 

Ligin 18. haftasında zirve yarışında en büyük rakiplerinden birisi olan AEK Atina'ya konuk olan Panathinaikos, rakibi ile 2-2 berabere kalırken Fatih Terim de ilk puan kaybını yaşamış oldu.

ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER 

ÜST ÜSTE MAĞLUBİYETLER 

Kupada çeyrek finale yükselen Terim'li Panathinaisko çeyrek final ilk maçında evinde Atromitos Athen'e 2-1 mağlup olurken, ligde de PAOK'a aynı skorla yenildi. Bu sonucun ardından Panathinaikos, alınan sonuçların ardından 44 puanla 3. sıraya geriledi. Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Terim, Yunanistan basınında yerden yere vuruldu. İşte atılan manşetler...

NIKOS SILVERMAKOPOULOS (LIVE SPORT)

NIKOS SILVERMAKOPOULOS (LIVE SPORT)

"Sanırım birçok taraftarın Fatih Terim'in Panathinaikos ile bırakın duble yapmayı, şampiyonluk getirebileceğine olan inancı sarsıldı. Şimdiden Jovanovic'i sevenler burunlarından solumaya başladı. Herkes Türk'ün gelişiyle birlikte farklı gelişmeler bekliyordu."

"Öte yandan, tabii ki her şey onun da üzerine yıkıldı. Sanki İstanbul'dan gelirken yanında bir lanet taşıyordu. Bir düzine kadar oyuncusunu kaybetti. En büyük kayıp forvetleri ve özellikle Ioannidis'ti. PAOK maçında Terim'e haksızlık etmeden suçlayabileceğimiz şey, bir kazanma planının olmamasıydı. Takımı 60. dakikadan sonra rakibi tehdit etmeye başladı. Kazanabileceklerine hiç ikna olmadık."

KOSTA KOFINAS (TA NEA): 

KOSTA KOFINAS (TA NEA): 

"Fatih Terim'im madalyonunun iki yüzünü de görmek bir ay sürdü. Artı tarafta şampiyonluğu kazanmaya olan inancı var. Buraya oyuncuları için övgü dolu sözler de eklenebilir. Olumsuz taraf ise, oyuncuların bilmedikleri pozisyonlarda kullanılmasını getiren yeni teknik adamlık denemelerini ekleyelim. Terim, herkesin beklentisini karşılayabilecek mi? Panathinaikos için kupada Atromitos ile oynanacak rövanş maçı ve gelecek hafta Olympiakos ile oynanacak derbi var. Terim derbileri kazanmıyordu ama kaybetmiyordu da. Derbide PAOK karşısında dağıldı."

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan son dakika olimpiakos ligde hedefi iyet ekipleri
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