Amasya'daki otobüs kazasında ölen bekçinin cenazesi Giresun'da defnedildi

GİRESUN (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ölen mahalle bekçisi Temel Aslantürk'ün cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Eşi Fatmanur Aslantürk (28) ile görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Alucra'ya gittiği yolcu otobüsünün tır ile çarpıştığı kazada ölen 30 yaşındaki Aslantürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Alucra'ya getirildi.

Aslantürk için Alucra Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, eşi Fatmanur Aslantürk ile yakınlarının yanı sıra Kaymakam Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Suat Aybar, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Özgür Özer ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Alucra şehir mezarlığında toprağa verildi.

Aslantürk çiftinin yaklaşık 3 ay önce evlendikleri ve Alucra'da yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.

İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizm'e ait 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı tırla çarpışmış, yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.