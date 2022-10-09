Ampute Milli Takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Şampiyonu oldu! Milliler rövanşı aldı

Son dakiak: İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Ampute Futbol Milli Takımı, Angola ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Ampute Milli Takımımız Angola'yı 4-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Millilerin gollerini 19. dakikada Ömer Güleryüz ve 31. ve 43. dakikada Rahmi Özcan ve 49. dakikada Serkan Dereli'den geldi. Angola'nın tek golünü ise karşılaşmanın 24. dakikasında Adao kaydetti.

DÜNYA ŞAMPİYONU!

Bu sonuçla Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, seyircisi önünde Dünya Kupası'nı kaldırdı.

RÖVANŞI ALDIK!

İlk kez 2017'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan ay-yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etti. Ampute Futbol Milli Takımı, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti.