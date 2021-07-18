YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

18.07.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

DÜZCE/ Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi ile Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden olmaya devam ediyor.

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.

Daha hızlı ilerlemek için otoyolun Bolu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 kara yoluna çıkan sürücüler ise Bolu'dan Gerede'ye kadar yoğunluk oluşturdu. Güzergahtaki trafik, akıcı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor. Otoyolun Dörtdivan gişelerinden itibaren başlayan yoğunluk, D-100 kara yolunun Horhor rampalarına kadar sürüyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu devam ediyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazar

İmsak
03:39
Sabah
05:31
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:29
Yatsı
22:12

Bolu Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazar

Sağlık Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Antalya'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Samsun'da polis eşini öldüren kadın adliyede

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.