Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Sapanca mevkisinde kayganlaşan zeminin etkisiyle 4 panelvan, bir tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kaza meyana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan 2'si çocuk 8 yaralı, çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu.
Bu arada Ankara yönünde kazaya bakmak için yavaşlayan otomobile arkasından başka bir aracın çarpması sonucu hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından otoyolda ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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