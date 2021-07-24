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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

24.07.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

DÜZCE / BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul yönüne giden Abdullah Berber idaresindeki 34 HG 4729 plakalı, Yücel Yılmaz idaresindeki 34 ZF 1720 plakalı ve Vedat Ergin idaresindeki 34 PN 1641 plakalı otomobiller, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Berber ve Ergin ile 34 HG 4729 plakalı otomobilde bulunan Mehmet, Fatma ve Ecrin Berber yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın aynı yöne giden Oğuz Yılmaz idaresindeki 34 DLY 974 plakalı otomobilin seyir halindeyken yavaşlamasının ardından meydana geldiği öne sürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından otoyolun ulaşıma açılan İstanbul yönünde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı kesiminde zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
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