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Andrea Poli kimdir, nereli? Antalyaspor'a transfer olan Andrea Poli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

23.07.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, başarılı futbolculardan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 seneliğine transfer ettiğini açıkladı. Gelişme sonrası Andrea Poli'nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Andrea Poli kimdir, nereli? Antalyaspor'a transfer olan Andrea Poli kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Antalyaspor, başarılı futbolculardan İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 seneliğine transfer ettiğini duyurdu. Transfer haberi sonrası Andrea Poli'nin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Andrea Poli kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Andrea Poli kimdir?

Süper Lig takımlarından olan Fraport TAV Antalyaspor, 31 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi 3 seneliğine transfer ettiğini duyurdu.
Gelişme sonrası Andrea Poli'nin hayatı merak konusu oldu. 29 Eylül 1989 doğumlu olan ve Vittorio Veneto'da dünyaya gelen Andrea Poli, ​Süper Lig kulüplerinden Antalyaspor'da forma giymekte olan İtalyan futbolcudur.
Başarılı futbolcu, kariyerine Serie B kulüplerinden Treviso'da futbola başlamıştır. 31 Ocak 2007 tarihinde Serie A'da oynayan Sampdoria isimli kulüple sözleşme imzalamıştır. Ancak sezon sonuna kadar Sampdoria'ya gidene kadar Treviso'da kalmıştır. 4 Kasım 2007 tarihinde Serie A'daki ilk maçına 0-3 yenildikleri Cagliari karşısında çıkmıştır.
2008-2009 sezonunda tecrübe kazanması için Serie B kulübü Sassuolo'ya kiralanmış ve 2009 yazında Sampdoria'ya dönmüştür. Poli o sezon, dördüncü bitiren takımın anahtar oyuncusu haline gelmiştir. Daha sonra 29 Ağustos 2011 tarihinde Poli, satın alma opsiyonlu olarak Inter kulübüne kiralanmıştır. Poli Inter'deki ilk golünü 19 Ocak 2012 tarihinde Coppa Italia'da karşı karşıya geldikleri Genoa takımına karşı atmıştır.
Andrea Poli, 2013 yaz transfer döneminde Temmuz ayında ise Milan'ın üçüncü transferi olmuştur.
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transfer Antalyaspor
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