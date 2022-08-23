YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

23.08.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde, Latince adı krizantem olan kasımpatı çiçeğinin üretimine başlandı.

TÜBİTAK tarafından da desteklenen, yerli kasımpatı çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik proje, ilk ürünlerini verdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, proje uygulama alanında incelemelerde bulundu.

Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri Bölümü süs bitkileri serasında, yerli ve milli kasımpatı çeşitlerinin üretiminin yapıldığını belirten Ünüvar, Türkiye'nin süs bitkileri üretiminin artacağını, böylece çiçek ithalatı için yurt dışına ödenen dövizin azalacağını söyledi.

Ünüvar, "Yerli ve milli üretim hedefimize ulaştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığına tescil için başvuracağız, tescil aldıktan sonra da patent hakkı bizde olmuş olacak." diye konuştu.

Proje sorumlusu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Kazaz da proje üzerinde yaklaşık üç yıldır çalıştığını belirtti.

Süs bitkileri alanında Hollanda dahil birçok tarımsal üretim yerini incelediğini anlatan Kazaz, dünyada en fazla ticareti yapılan bitkilerin başında kasımpatının geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Kazaz, "Kasımpatı, yaklaşık 1,7 milyar dolar ciro dış ticaret değeriyle dünyada ikinci sırada olan bir çiçek." dedi.

Türkiye'nin, başta gül olmak üzere ve diğer birçok çiçeği ithal ettiğini anlatan Kazaz, "Bu yüzden proje Türkiye için çok önemli. Üretim maliyetini azaltarak, uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yerli kasımpatı üretimine başlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kasımpatı yerli üretim

Ankara Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:01
Öğle
12:56
İkindi
16:41
Akşam
19:42
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Yeşilçam filmi gibi! Görme engelli kız gözleri açılınca...

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.