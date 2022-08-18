Ankara Valisi Şahin'in annesi İstanbul'da toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin'in annesi Nebahat Şahin, Pendik'te defnedildi.
Dün hayatını kaybeden Şahin'in cenazesi, Pendik Kaynarca Merkez Camisi'ne getirildi.
Vali Şahin ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.
Nebahat Şahin'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynarca Koca Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Vali Şahin'in yakınları ile askeri erkan katıldı.
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