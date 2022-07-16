Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Antalya Müzesi önünde başlayan yürüyüşe Vali Ersin Yazıcı, AK Parti milletvekilleri Tuba Vural Çokal, İbrahim Aydın ve Abdurrahman Başkan, atlı polis birliği, köpekli polis timi, mehter takımı ile vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Türk bayraklarıyla Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi, burada Kur-an'ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ersin Yazıcı, konuşmasında, Malazgirt'ten bugüne bu topraklar için can verme sırrına eren aziz şehitlere sonsuz rahmet diledi.

15 Temmuz 2016'daki karanlık geceyi nurlu bir sabaha dönüştüren zaferi aziz millete bahşeden Allah'a şükreden Yazıcı, "Dik duruşun timsali Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile o gece meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun." dedi.

Tarihine, kültürüne, demokrasisine, vatanına, ay yıldızına aşık Türk milleti olarak etrafı ateşle çevrili cennet yurtta bin yıldır yaşadıklarını söyleyen Yazıcı, millet olarak bu topraklar için çok bedeller ödediklerini ve her karışında şehitlerin kanı olduğunu vurguladı.

Bu vatanın bir karış toprağını dahi kimseye vermeyeceklerinin altını çizen Yazıcı, şunları dile getirdi:

"Tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren aziz milletimiz nice şanlı zaferler, nice kahramanlık destanları yazmıştır. Bunlardan biri de 15 Temmuz gecesi yazılmıştır. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar yaşamaya ant içmiş aziz milletimiz, direnişiyle bağımsızlığından ve demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Terör örgütü FETÖ tarafından milletimize ve beraberliğimize yöneltilen hain darbe girişimi karşısında vatan, millet, devlet ve bayrak sevdalı yüce Türk milleti başta Rabb'imizin izni ve inayetiyle sonra Cumhurbaşkanı'mızın cesareti ve çağrısıyla meydanlara inerek kendilerini bir dolara satan hainlere gereken dersi vermiştir."

Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaş ilçesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Gazisi İlyas Denizci, yaptığı konuşmada, o gece vücuduna iki kurşun isabet ettiğini, hastanede tedavi altına alındığını söyleyerek, "Uyandığımda ilk sorduğum 'Vatan kurtuldu mu? oldu. Aldığım cevapla tüm acılarımı unuttum." dedi.

- Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programdaki konuşmasında 15 Temmuz'un ülke ve toplum tarihi açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz’da binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi her türlü zorluğa karşı durduğunu belirten Tavlı, "15 Temmuz, Türk milletinin yeniden var oluşunun destansı bir kahramanlık öyküsüdür. Türk milleti, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna kanı, canı pahasına mücadele vermekten asla çekinmemiştir." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o geceki kararlı duruşu ile Türkiye'yi birbirine kenetlediğini kaydetti.

15 Temmuz’da halkın direnişi ve dirilişinin hain FETÖ terör örgütünün tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip geldiğini anlatan Gökcan, şöyle konuştu:

"Ülkenin kan gölüne çevrildiği o kara günde FETÖ'cü vatan hainlerinin hedeflerinden biri de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'dı. Cumhurbaşkanı'mız o gün ailesiyle Marmaris'teydi. Cumhurbaşkanı'mız yaşanan gelişmeleri Marmaris’te kaldığı otelden takip etti. Başbakan ve bakanlar ile görüştü, bilgi aldı, ardından da konakladığı otelin önünde kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı'mız, Marmaris'te bu yayını yaptığımız bu noktadan tarihe geçen açıklamalar yaptı. 80 milyon Cumhurbaşkanı'mızdan gelecek mesajlara kilitlenmişti. Terör örgütüne ve kalkışmaya girişenlere meydan okudu. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, milletimize birlik ve beraberlik mesajı verdi."

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de milletin 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye, milli iradeye ve kardeşliğine yapılan haince saldırının karşısına büyük bir inançla dikildiğini söyledi.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini kaydetti.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de 15 Temmuz gecesi darbeye kalkışanların, ülkeyi, demokrasiyi ve Cumhuriyet'i ele geçirerek aydınlık günleri ve özgürlüğü yok etmeye çalıştıklarını ama hainlerin emellerine ulaşamadıklarını söyledi.

Programda sancak koşusu sonrasında sporcular, Türk bayrağını Vali Tavlı'ya teslim etti.

Etkinlik sırasında Marmaris Su Sporları Merkezi sporcuları gösteri gerçekleştirdi. Türk bayraklarıyla donatılan ve ışıklandırılan sahil güvenlik botu da Marmaris açıklarında demirledi.

Bodrum ilçesinde de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte 15 Temmuz ile ilgili video gösterimi sunuldu, Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi, protokol konuşmaları yapıldı.

Fethiye ve Milas ilçelerinde de programlara katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

- Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihinde dönüm noktası oluşturduğunu söyledi.

Darbe girişimiyle ülkenin güçlenmesinin durdurulmak istenildiğini, Türkiye'ye diz çöktürülmeye çalışıldığını belirten Baruş, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak milli iradeye saldırmaya çalıştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayarak demokrasimizi ortadan kaldırmak istediler. Devletimizin stratejik kurumları MİT ve polisi, TRT ve TÜRKSAT'ı hedef alarak güvenliğimizi yok etmek istediler. Demokrasi ve milli iradeyi çiğnetmemek için meydana akan insanları kurşun yağmuruna tutarak tanklarla, helikopterlerle, uçaklarla acımasızca saldırarak inancımızı, direncimizi ortadan kaldırmak istediler."

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 15 Temmuz darbe girişimiyle milletin ve demokrasinin hedef alındığını ifade etti.

Programa AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ve vatandaşlar katıldı.

- Burdur

Burdur Valiliğince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar, Türk bayraklarıyla geldi. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Vali Ali Arslantaş, 15 Temmuz'da FETÖ'nün ordunun silahıyla milleti yok etme teşebbüsünde bulunduğunu söyledi.

Darbe planlarının açığa çıkacağının anlaşılmasıyla tankların erken saatlerde sokaklarda yürütüldüğünü ifade eden Arslantaş, "Hesap edemedikleri husus, göğsü imanla dolu Anadolu insanının atalarından tevarüs eden kahramanlık damarının diri olduğu ve ölüm kusan tankların önüne hiç düşünmeden kendini atacak kahramanlık ateşinin sinelerinde alaz alaz yandığıydı. Emperyal ağa babalarının teşviki ve tazyikiyle giriştikleri örtülü işgal planında Mete Han'dan beri ordu millet olarak bilinen Türk ırkının damarlarında dolaşan ateşin savaşçı kanını dikkate almamışlardı." diye konuştu.

Öte yandan etkinlikler kapsamında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay Güvenli Burdur'daki mezarı başında anıldı.

- Camilerden sela okundu

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13'te sela okundu ve teheccüd namazı kılındı.