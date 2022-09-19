Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Gaziler Günü kutlandı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Sezer, Gaziler Günü'nün, vatan sevgisinin sembolü ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen vatan evlatlarının bağımsızlık ve özgürlük simgesi olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Sezer, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve prensipleriyle sonsuza dek var olacağını vurguladı.

Meydandaki etkinliğin ardından Vali Yazıcı, beraberindeki heyetle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret ederek, gazilerle sohbet etti.

- Muğla

Muğla'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Süleyman Taşkesen'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Emirbeyazıt İlkokulu öğrencisi Elif Yıldız ve Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Mehmet Kaplan'ın okuduğu şiirle tören sona erdi.

- Isparta ve Burdur

Isparta'da Gaziler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende Vali Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Vekili Hamit Gülbiçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkan Vekili Gülbiçer günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Burdur'da ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Şubesi Başkanı Hasan Okyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Okyar, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.