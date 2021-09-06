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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

06.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Antalya'da 475 bin 145 öğrenci, 34 bin 299 öğretmen, 1709 okul ve 22 bin 566 sınıfta ders başı yaptı.

Aileleriyle okula gelen öğrenciler, bahçede birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara alınan öğrenciler, sıralarına geçerek derse başladı.

Heyecanlı oldukları gözlenen öğrenciler, arkadaşlarıyla sohbet etti. Okula yeni başlayan bazı öğrenciler ise ailelerinden ayrılmak istemedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptığı açıklamada, öğrencilere kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, iki yıllık süreçte gösterilen gayret, sabır ve uyum için teşekkür etti.

Okullarda gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak, eğitim öğretime hazır olduklarını dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Kaldığımız yerden, sizlerin umut dolu neşesiyle daha büyük başarı ve çalışmalara imza atmaya tüm eğitim kadrolarımızla hazırız. Yuvanıza hoş geldiniz. Öğrencilerimizden ayrı kaldığımız zamanları bizlere destek olarak kolaylaştırdığınız, evlerinizde öğretmenlerimizle iyi bir ekip olduğunuz ve eğitimdeki sorumluluğumuza omuz verdiğiniz için teşekkür ederim. Okullarımızda her anlamda hazırız. Evlatlarınızı güvenle gönderebilir, özenli tutumunuzla destek olmaya devam edebilirsiniz. İçiniz rahat olsun."

- Muğla, Isparta ve Burdur

Muğla'da 789 okulda 154 bin 532 öğrenci ve 13 bin 653 öğretmen derse başladı. Emirbeyazıt İlkokulu'nda Vali Orhan Tavlı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından öğrenciler, tek sıra halinde sınıflara alındı.

Isparta'da yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulların girişinde karşılandı.

Sabah erken saatlerde okullarına gelen öğrenciler, haftalardır görmedikleri öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet etti.

Burdur'da da öğrenciler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak okullarda yüz yüze eğitime başladı.

İl genelinde Kovid-19 tedbirleri alınan 268 okulda 2 bin 349 derslikte 43 bin 54 öğrenci, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle buluştu. Sabah erken saatte okullara gelen öğrenciler, yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını yaşadı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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antalya Burdur Isparta Muğla

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