Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Salkımevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki H.B'ye ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın diğer kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.
Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz