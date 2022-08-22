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  4. Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

22.08.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde bulunan kasadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce Antalya, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kasadan çalındığı belirtilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmı Adana'da ele geçirildi.

Operasyonda E.G, V.K, G.D, F.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Kasayı açtığı öne sürülen E.G, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

E.G'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve diğer şüphelilere "kuş yuvadan çıktı." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

Antalya'da evdeki kasadan para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
antalya hırsızlık zanlı

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